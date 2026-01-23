İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası
    İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası

    Nazir müavini: "Azərbaycanın istehlak etdiyi qazın 1/3-i elektrik enerjisinin istehsalına sərf edilir"

    Energetika
    • 23 yanvar, 2026
    • 10:34
    Nazir müavini: Azərbaycanın istehlak etdiyi qazın 1/3-i elektrik enerjisinin istehsalına sərf edilir

    Hazırda Azərbaycanda təxminən 15 milyard kubmetr təbii qaz istifadə olunur və bunun təqribən üçdə biri elektrik enerjisinin istehsalına sərf edilir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu energetika nazirinin müavini Elnur Soltanov ADA universitetində Beynəlxalq Təmiz Enerji Günü münasibətilə keçirilən dəyirmi masada bildirib.

    Onun sözlərinə görə, Azərbaycan "təmiz enerji" sahəsində bir sıra addımlar atmalıdır: "Burada əsas məsələ, sözsüz ki, texnologiya və texnologiyanın qiyməti ilə əlaqədardır. Birincisi, bəzi sahələrdə ümumiyyətlə uyğun texnologiya hələ mövcud deyil və biz buna eksogen amil kimi baxmalıyıq. Biz texnologiya yaradan ölkələrin sırasında deyilik və bunu qəbul etmək lazımdır. Bu da ciddi problem sayılmamalıdır. Bu səbəbdən sözügedən məsələləri yalnız öz daxili imkanlarımızla, hətta bu gün bəhs etdiyimiz iqtisadi əməkdaşlıq təşkilatı çərçivəsində də qısa müddətdə tam həll etmək çətin olacaq. Bu istiqamətdə uzunmüddətli strateji məqsədlər müəyyən edilməlidir".

    Nazir müavini vurğulayıb ki, "təmiz enerji" ilə bağlı ilə məsələ maliyyə resurslarına olan ehtiyacdır: "Hesab edirəm ki, bizim region və İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı bu proseslərə ciddi təkan verə bilər. Üçüncü mühüm məsələ isə hər mənada əməkdaşlıqdır. Məsələn, Azərbaycanın özünəməxsus coğrafi mövqeyi var. Okeana çıxışımız yoxdur və bu, müəyyən məhdudiyyətlər yaradır. Lakin elektrik enerjisi istehsalı sahəsində vəziyyət bir qədər fərqlidir. Hazırda Azərbaycanda təxminən 15 milyard kubmetr qaz istifadə olunur və bunun təxminən üçdə biri elektrik enerjisinin istehsalına sərf edilir.

    Yəni biz təqribən 5 milyard kubmetr qazı sırf elektrik enerjisinin istehsalına yönəldirik ki, bu da bəzi Avropa ölkələrinin illik ümumi qaz istehlakından daha çoxdur. Elektrik enerjisi sahəsində "yaşıllaşma" o qədər də çətin deyil, çünki texnologiyalar mövcuddur. Lakin əsas problem enerji saxlanma sistemləridir. Bu sistemlər çox bahalıdır və batareyalar olmadan tam şəkildə günəş və külək enerjisinə keçid mümkün deyil. Digər alternativ isə qonşu ölkələrlə enerji əlaqələrinin gücləndirilməsidir. Məsələn, Avropa İttifaqında bu model artıq tətbiq olunur və bu da yaşıl enerjiyə keçidi xeyli asanlaşdırır".

    Elnur Soltanov Beynəlxalq Təmiz Enerji Günü elektrik enerjisi

    Son xəbərlər

    10:44

    Polis qanunsuz saxlanılan silah-sursat aşkarlayıb

    Hadisə
    10:41

    Beynəlxalq axtarışa verilmiş daha iki şəxs Gürcüstandan Azərbaycana ekstradisiya olunub

    Hadisə
    10:38

    Seymur Mirzəyev: "Bu ildən seysmik risk modeli sığortaçıların istifadəsinə veriləcək" - MÜSAHİBƏ

    Maliyyə
    10:34

    Nazir müavini: "Azərbaycanın istehlak etdiyi qazın 1/3-i elektrik enerjisinin istehsalına sərf edilir"

    Energetika
    10:27

    Elnur Soltanov: "Dünyada alternativ, fərqli enerji mənbələrinə ehtiyac var"

    Energetika
    10:16

    Azərbaycan "Growth Lab"la "Yaşıl artım portalı"nın perspektivini müzakirə edib

    İKT
    10:13

    Bakıda "Nar Naxışı" festivalı keçiriləcək

    Biznes
    10:09

    "Yüksəliş"in qalibləri üçün "Ədibin Evində Yüksəliş" silsilə görüşləri keçiriləcək

    Mədəniyyət siyasəti
    10:06

    Komitə sədri: "Enerjidən səmərəli istifadə təmiz enerji konsepsiyasının ayrılmaz elementidir"

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti