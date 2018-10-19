Замминистра: STAR принесет прибыль экономикам обеих стран

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Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ "Ввод в эксплуатацию нефтеперерабатывающего завода STAR, открытие которого ожидается сегодня, принесет прибыль экономикам обеих стран".

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель министра энергетики Азербайджана Самир Велиев на III Евразийской конференции IAEE "Последствия глобальных изменений в энергетической отрасли в регионе Каспия и Центральной Азии".

С. Велиев отметил, что в сфере переработки сегодня ведется большая работа: "Данный проект является еще одним примером успешного энергетического сотрудничества между Азербайджаном и Турцией. STAR обеспечит экономическую устойчивость и расширение сотрудничества с другими странами".

По его словам, позиции природного газа как низкоуглеродного источника энергии на мировом рынке усиливаются, спрос на газ растет: "Наряду с источниками и маршрутами, расширяются способы транспортировки газа, например, LNG. Диверсификация является важной частью энергетической политики для экспортеров газа".

С этой точки зрения Южный газовый коридор для Азербайджана, в первую очередь, носит цель расширить рынки сбыта газовых ресурсов и диверсифицировать экспортные маршруты, сказал Велиев.

Заместитель министра подчеркнул, что в результате модернизации Нефтеперерабатывающего завода им. Гейдара Алиева будут производиться высококачественные нефтепродукты, что принесет пользу экономике страны.

Он также сообщил, что строительство газоперерабатывающего и газохимического комплекса SOCAR (SOCAR-GPC) поможет достичь намеченных целей.