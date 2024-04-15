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Замминистра: Оценивание по проекту коридора "Каспий-Черное море-Европа" начнется в этом году

Замминистра: Оценивание по проекту коридора "Каспий-Черное море-Европа" начнется в этом году Работы по оцениванию проекта создания коридора зеленой энергии "Каспий-Черное море-Европа" начнутся в этом году.
Энергетика
15 апреля 2024 г. 14:43
Замминистра: Оценивание по проекту коридора Каспий-Черное море-Европа начнется в этом году

Работы по оцениванию проекта создания коридора зеленой энергии "Каспий-Черное море-Европа" начнутся в этом году.

Как передает Report, об этом журналистам сказал замминистра энергетики Эльнур Солтанов.

"Техническое задание для привлечения консалтинговой компании уже готово, в ближайшее время начнутся работы по оцениванию проекта", - сказал Э. Солтанов.

Отметим, что в рамках создания коридора зеленой энергии "Каспий-Черное море-Европа" операторы передающих систем Азербайджана, Грузии, Венгрии и Румынии проведут тендер по выбору консалтинговой юридической компании для создания совместного предприятия.

"Соглашение о стратегическом партнерстве в области развития и передачи зеленой энергии между правительствами Азербайджанской Республики, Грузии, Румынии и Венгрии" подписано 17 декабря 2022 года в Бухаресте.

По словам замминистра, Узбекистан и Казахстан проявляют особый интерес к этому проекту: "В связи с этим между министрами трех стран подписано коммюнике".

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Версия на английском языке Deputy minister: Evaluation on Caspian-Black Sea-European Green Energy Corridor will start soon
Версия на азербайджанском языке Nazir müavini: "Xəzər-Qara dəniz-Avropa" Yaşıl Enerji Dəhlizi üzrə qiymətləndirməyə başlanılacaq"

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