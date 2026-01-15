Замминистра: Суммарные поставки газа из Азербайджана в Турцию составили 123 млрд кубометров
Энергетика
- 15 января, 2026
- 15:49
На сегодняшний день общий объем экспорта азербайджанского природного газа в Турцию составил 123 млрд кубометров.
Как сообщает турецкое бюро Report, об этом заявил заместитель министра энергетики Азербайджана Орхан Зейналов, выступая на Международном Черноморском форуме Rize Ayder.
По его словам, через территорию Турции в страны Европы, а с августа прошлого года и в Сирию, уже поставлено более 57 млрд кубометров азербайджанского природного газа.
Вклад поставок азербайджанского газа в обеспечение энергетической безопасности Сирии стал наглядным примером стратегического партнерства и союзнических отношений между Азербайджаном и Турцией, добавил Зейналов.
