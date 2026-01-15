Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Замминистра: Суммарные поставки газа из Азербайджана в Турцию составили 123 млрд кубометров

    Энергетика
    • 15 января, 2026
    • 15:49
    На сегодняшний день общий объем экспорта азербайджанского природного газа в Турцию составил 123 млрд кубометров.

    Как сообщает турецкое бюро Report, об этом заявил заместитель министра энергетики Азербайджана Орхан Зейналов, выступая на Международном Черноморском форуме Rize Ayder.

    По его словам, через территорию Турции в страны Европы, а с августа прошлого года и в Сирию, уже поставлено более 57 млрд кубометров азербайджанского природного газа.

    Вклад поставок азербайджанского газа в обеспечение энергетической безопасности Сирии стал наглядным примером стратегического партнерства и союзнических отношений между Азербайджаном и Турцией, добавил Зейналов.

    Nazir müavini: "Avropa və Suriyaya 57 milyard kubmetrdən çox Azərbaycan qazı tədarük edilib"
    Deputy minister: Azerbaijani gas supplies to Türkiye exceeded 123 bcm

    Замминистра: Суммарные поставки газа из Азербайджана в Турцию составили 123 млрд кубометров

