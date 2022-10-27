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Зафрахтованное Nord Stream AG судно прибыло к возможному месту повреждения газопровода

Зафрахтованное Nord Stream AG судно прибыло к возможному месту повреждения газопровода Зафрахтованное оператором "Северного потока" судно прибыло для обследования газопровода к предполагаемому месту повреждения в водах Швеции, обследование может занять 3-5 дней.
Энергетика
27 октября 2022 г. 17:30
Зафрахтованное Nord Stream AG судно прибыло к возможному месту повреждения газопровода

Зафрахтованное оператором "Северного потока" судно прибыло для обследования газопровода к предполагаемому месту повреждения в водах Швеции, обследование может занять 3-5 дней.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении Nord Stream AG.

"Зафрахтованное Nord Stream AG специально оборудованное судно прибыло к предполагаемому месту повреждения газопровода в исключительной экономической зоне Швеции. После проведения калибровочных работ специалисты будут готовы в течение суток приступить к обследованию поврежденного участка, которое по текущим оценкам займет от 3 до 5 дней", - сказано в сообщении.

При этом в части обследования участка газопровода в исключительной экономической зоне Дании, Nord Stream AG продолжает ожидать решения властей о предоставлении разрешений на проведение работ по оценке повреждений.

Кроме того, ранее сегодня сообщалось о том, что Норвегия усилила меры безопасности и ужесточила проверки на газопроводах после взрывов на "Северных потоках". Об этом сообщил исполнительный директор газотранспортного оператора Gassco Фруде Леверсунд.

Компания контролирует сеть трубопроводов длиной более 8,8 тыс. км, по которой газ поступает в страны континентальной Европы и Великобританию.

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Версия на английском языке Vessel chartered by Nord Stream AG arrives at alleged location of pipeline damage

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