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Япония выразила протест Китаю из-за буровых работ в Восточно-Китайском море

Япония выразила протест Китаю из-за буровых работ в Восточно-Китайском море Правительство Японии выразило протест Китаю в связи с проведением китайскими судами буровых работ на газовом месторождении в спорном районе Восточно-Китайского моря, где эксклюзивные экономические зоны двух стран не разграничены.
Энергетика
21 мая 2022 г. 09:46
Япония выразила протест Китаю из-за буровых работ в Восточно-Китайском море

Правительство Японии выразило протест Китаю в связи с проведением китайскими судами буровых работ на газовом месторождении в спорном районе Восточно-Китайского моря, где эксклюзивные экономические зоны двух стран не разграничены.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС. об этом сообщил в субботу японский премьер-министр Фумио Кисида.

"Крайне прискорбно, что Китай продолжит разработку в одностороннем порядке. Это крайне прискорбно, и Япония не может это принять. Нами был выражен протест по дипломатическим каналам", - приводит его слова агентство Киодо.

Токио периодически выражает подобные протесты в связи с деятельностью КНР, которая ведет активное бурение непосредственно у линии, разграничивающей, по мнению Токио, эксклюзивные экономические зоны двух стран. Правительство Японии полагает, что таким образом КНР пытается выкачивать природный газ из месторождений под морским дном, на которые, как предполагается, может иметь права и Япония.

По данным японской стороны, в указанном районе Китай оперирует 17 стационарными буровыми установками, уже расположенных в том районе.

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