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Япония проведет четвертый по счету тендер на продажу нефти из госрезервов

Япония проведет четвертый по счету тендер на продажу нефти из госрезервов Япония предпринимает шаги для снижения цен на нефть. Так, Минэкономики, торговли и промышленности страны 10 июня проведет четвертый по счету тендер на продажу нефти из госрезервов.
Энергетика
18 мая 2022 г. 09:45
Япония проведет четвертый по счету тендер на продажу нефти из госрезервов

Япония предпринимает шаги для снижения цен на нефть. Так, Минэкономики, торговли и промышленности страны 10 июня проведет четвертый по счету тендер на продажу нефти из госрезервов.

Как передает Report, об этом в среду сообщило агентство Reuters.

На аукцион будет выставлено порядка 4,72 млн баррелей. До этого с февраля по апрель состоялись три аукциона, где были проданы соответственно 620 тыс., 1,6 млн и 1,8 млн баррелей.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида в ноябре прошлого года объявил о решении в сотрудничестве с США и другими государствами продать часть национальных стратегических запасов в целях снижения цен на нефть. На рынок предполагается выбросить в общей сложности 4,2 млн баррелей нефти.

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