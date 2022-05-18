Япония проведет четвертый по счету тендер на продажу нефти из госрезервов

Япония предпринимает шаги для снижения цен на нефть. Так, Минэкономики, торговли и промышленности страны 10 июня проведет четвертый по счету тендер на продажу нефти из госрезервов.

Япония предпринимает шаги для снижения цен на нефть. Так, Минэкономики, торговли и промышленности страны 10 июня проведет четвертый по счету тендер на продажу нефти из госрезервов.

Как передает Report, об этом в среду сообщило агентство Reuters.

На аукцион будет выставлено порядка 4,72 млн баррелей. До этого с февраля по апрель состоялись три аукциона, где были проданы соответственно 620 тыс., 1,6 млн и 1,8 млн баррелей.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида в ноябре прошлого года объявил о решении в сотрудничестве с США и другими государствами продать часть национальных стратегических запасов в целях снижения цен на нефть. На рынок предполагается выбросить в общей сложности 4,2 млн баррелей нефти.