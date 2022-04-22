Япония открыла тендер для продажи нефти из стратегических запасов

Япония открыла тендер на продажу 4,8 млн баррелей нефти из стратегических запасов для стабилизации цен. Тендер пройдет 10 мая.

Япония открыла тендер на продажу 4,8 млн баррелей нефти из стратегических запасов для стабилизации цен. Тендер пройдет 10 мая.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Киодо.

Продажа нефти из госзапаса осуществляется по согласованию с Международным энергетическим агентством (МЭА). Премьер-министр Фумио Кисида ранее объявил, что Япония выпустит на продажу 15 млн баррелей нефти из своих запасов, из которых 6 млн предусмотрены из коммерческих запасов, 9 млн – из госрезерва.

Это первый вывод на продажу нефти из госзапаса, связанный с нестабильностью мировой экономики, с 1978 года, когда начала существовать система резервов государства.

МЭА 7 апреля подтвердило, что в следующие полгода совместно с США выпустит 240 млн баррелей нефти на рынок. На США придется 180 млн баррелей, выпускаться они будут по одному миллиону ежедневно с мая по октябрь. Таким образом, остальные страны МЭА обеспечат еще 60 млн баррелей.