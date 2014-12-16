Вице-премьер Польши: Проект Одесса-Броды находится под вопросом

Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ Реализация проекта Одесса - Броды - Плоцк находится под угрозой из-за событий на Украине. Как сообщает Report, об этом журналистам заявил вице-премьер, министр экономики Польши Януш Пехочиньский.

"Надо по другому смотреть на этот проект, так как экономика Украины сокращается, поэтому проект под знаком вопроса", - заявил вице-премьер.

Комментируя энергетическое сотрудничество и реализацию Южного газового коридора, польский вице-премьер заявил: "Мы извлекли урок из газового кризиса между Украиной и Россией и построили тысячи километров трубопроводов. Не пошел проект "Nabucco-West", "Южный поток", и думаю, что ваш проект будет восприниматься в Европе как важный инструмент нашей энергобезопасности".

Я.Пехочиньский также выразил надежду на продолжение сотрудничества с Азербайджаном по ряду сфер и что в будущем на одной из крупных фондовых бирж в Центральной и Восточной Европе - Варшавской фондовой бирже будут представлены и азербайджанские компании.