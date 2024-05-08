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Поставки газа из Азербайджана в Европу по STRING могут составить 5 млрд куб. м в год

Поставки газа из Азербайджана в Европу по STRING могут составить 5 млрд куб. м в год Поставки азербайджанского газа в Европу в рамках инициативы "Кольцо солидарности" (STRING) могут составить 5 млрд кубометров в год на начальном этапе.
Энергетика
8 мая 2024 г. 09:20
Поставки газа из Азербайджана в Европу по STRING могут составить 5 млрд куб. м в год

Поставки азербайджанского газа в Европу в рамках инициативы "Кольцо солидарности" (STRING) могут составить 5 млрд кубометров в год на начальном этапе.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом исполнительный директор Словацкой газовой и нефтяной ассоциации (SGOA) Рихард Квасньовский в интервью словацкому изданию "Правда".

По его словам, зависимость европейских стран от российского газа существенно снизилась в последние годы благодаря поставкам сжиженного природного газа и норвежского газа.

"Азербайджан может стать еще одной страной-источником. Это было бы существенным вкладом в повышение энергетической безопасности, особенно для стран Центральной и Восточной Европы, учитывая их историческую связь с восточной системой газопроводов", - сказал Квасньовский.

По его словам, в этом контексте следует отметить инициативу "Кольцо солидарности", которая направлена на увеличение объема импорта газа из Азербайджана через существующую инфраструктуру при условии увеличения пропускной способности трансграничных соединений.

"На первом этапе в наш регион может поступить до 5 млрд кубометров природного газа из Азербайджана, что, для сравнения, соответствует годовому потреблению природного газа в Словакии ", - уточнил он.

Квасньовский напомнил, что Азербайджан является одним из важных партнеров ЕС в усилиях по диверсификации поставок природного газа. По его словам, об этом свидетельствует подписанный страной с Еврокомиссией Меморандум о стратегическом партнерстве в энергетической сфере, предусматривающий увеличение поставок азербайджанского газа до 20 млрд кубометров в год.

Член правления транспортной компании Eustream Мирослав Боднар, в свою очередь, в рамках Инициативы "Кольцо Солидарности" через Болгарию предполагает использование уже существующей инфраструктуры Словакии. "Мы полностью к этому готовы и уже летом сможем начать его полноценное использование", - пояснил Боднар. По его словам, на данный момент проблемный участок находится на границе между Румынией и Венгрией, поскольку транспортные мощности в настоящее время загружены полностью.

Однако, считает Боднар, заключение соглашения об импорте газа не означает, что Словакия может сразу полностью отказаться от России в плане поставок газа. "В ближайшее время они (новые поставки) покроют часть потребностей Словакии, но можно подготовиться в полном объеме", - отметил Боднар.

25 апреля 2023 года в Софии состоялось подписание меморандума о взаимопонимании по развитию сотрудничества между операторами газотранспортных систем Болгарии ("Булгартрансгаз"), Румынии ("Трансгаз"), Венгрии (FGSZ), Словакии (Eustream), а также Госнефтекомпанией Азербайджана в рамках инициативы "Кольцо солидарности" (STRING).

Инициатива "Кольцо солидарности" была предложена президентом Болгарии Руменом Радевым в октябре 2022 года и получила поддержку у Европейской комиссии. Она нацелена на повышение безопасности поставок природного газа в Центральную и Юго-Восточную Европу. STRING предусматривает поставку в ЕС дополнительных объемов природного газа из Каспийского моря через Южный газовый коридор и использование существующей транспортной инфраструктуры Болгарии, Румынии, Венгрии и Словакии. Участники проекта уверены, что его можно реализовать в кратчайшие сроки и с минимальными затратами на небольшую модернизацию существующей сети.

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