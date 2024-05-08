О нас

Цена на азербайджанскую нефть упала ниже 85 долларов

Цена на азербайджанскую нефть упала ниже 85 долларов Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке понизилась на 0,72 доллара или 0,84%, до 84,55 доллара.
Энергетика
8 мая 2024 г. 09:16
Цена на азербайджанскую нефть упала ниже 85 долларов

Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке понизилась на 0,72 доллара или 0,84%, до 84,55 доллара.

Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

По итогам вчерашних торгов июльские фьючерсы на нефть марки Brent составили 82,82 доллара США.

В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне 60 долларов США.

Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года (15,81 доллара США), а максимальная - в июле 2008 года (149,66 доллара США).

В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли” (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 25%.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Azerbaijani oil price down
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan neftinin qiyməti 85 dollardan aşağı düşüb

Самое читаемое

В России объявили в розыск Зеленского и Порошенко
В России объявили в розыск Зеленского и Порошенко
4 мая 2024 г. 17:07
МВД: Пресечена деятельность подпольного цеха по производству опасной для здоровья бытовой химии
ФотоМВД: Пресечена деятельность подпольного цеха по производству опасной для здоровья бытовой химии
4 мая 2024 г. 13:28
Зурабишвили обвинила правительство Грузии в атаке на Конституцию
Зурабишвили обвинила правительство Грузии в атаке на Конституцию
4 мая 2024 г. 16:28
Таджикистан с 1 мая вводит безвизовый режим для граждан 25 стран
Таджикистан с 1 мая вводит безвизовый режим для граждан 25 стран
1 мая 2024 г. 10:59
Бакинский марафон - 2024: завтра будет ограничено движение транспорта на ряде улиц столицы
"Бакинский марафон - 2024": завтра будет ограничено движение транспорта на ряде улиц столицы
4 мая 2024 г. 15:26
В Сумгайыте пропала мать с двумя малолетними детьми
В Сумгайыте пропала мать с двумя малолетними детьми
4 мая 2024 г. 12:15
В Москве начался крупный пожар
В Москве начался крупный пожар
4 мая 2024 г. 16:57
В Кыргызстане грузовик с мороженым сбил 29 детей
ВидеоВ Кыргызстане грузовик с мороженым сбил 29 детей
2 мая 2024 г. 15:49
В Турции подняли потолок цен на билеты внутренних авиарейсов
В Турции подняли потолок цен на билеты внутренних авиарейсов
1 мая 2024 г. 09:44
Президент: Азербайджан и Армения проводят работу по делимитации и демаркации без каких-либо посредников
Президент: Азербайджан и Армения проводят работу по делимитации и демаркации без каких-либо посредников
1 мая 2024 г. 11:59

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi