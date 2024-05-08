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Нефть марки Brent подешевела до $82,7 за баррель

Нефть марки Brent подешевела до $82,7 за баррель Цены на нефть умеренно опустились утром в среду после слабого снижения по итогам предыдущей сессии.
Энергетика
8 мая 2024 г. 09:44
Нефть марки Brent подешевела до $82,7 за баррель

Цены на нефть умеренно опустились утром в среду после слабого снижения по итогам предыдущей сессии.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures составила 82,71 доллара за баррель.

Это на 0,45 доллара (0,54%) ниже показателя на закрытие предыдущей сессии.

Во вторник эти контракты снизились в цене на 0,17 доллара (0,2%), до 83,16 доллара за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах йью-йоркской товарной биржи (NYMEX) понизились на 0,41 доллара (0,52%) и составили 77,97 доллара за баррель.

По итогам прошлой сессии они подешевели на 10 центов (0,1%), до 78,38 доллара за баррель.

Рынок отреагировал снижением на заявления и.о. вице-премьера РФ Александра Новака о том, что страны ОПЕК+ анализируют возможность увеличения добычи нефти.

"Это зависит всегда от текущей ситуации, баланса спроса-предложения. Все анализируется. Сейчас прогнозировать ничего не надо, надо смотреть, как рынок себя чувствует", - сказал он.

Кроме того, инвесторы оценивают сигналы об изменении запасов энергоносителей в США. По данным Американского института нефти (American Petroleum Institute, API), за неделю по 3 мая резервы нефти в Соединенных Штатах выросли на 509 тыс. баррелей.

Официальные сведения Минэнерго США будут опубликованы в среду вечером. Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем ожидают, что эти данные укажут на сокращение запасов нефти на 1,43 млн баррелей.

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Версия на английском языке Brent oil falls to $82.7 per barrel

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