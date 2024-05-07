О нас

Евросоюз хочет ввести санкции против 11 судов, связанных с Россией

Евросоюз хочет ввести санкции против 11 судов, связанных с Россией Евросоюз (ЕС) предложил ввести ограничения в отношении 11 судов, включая нефтегазовые танкеры, связанных с Россией.
Энергетика
7 мая 2024 г. 16:34
Евросоюз хочет ввести санкции против 11 судов, связанных с Россией

Евросоюз (ЕС) предложил ввести ограничения в отношении 11 судов, включая нефтегазовые танкеры, связанных с Россией.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Bloomberg.

"ЕС предложил ввести ограничения против 11 судов… в том числе, четырех топливных танкеров, двух нефтеналивных танкеров, двух газохранилищ для будущего проекта ПАО "Новатэк" по перевалке сжиженного природного газа (СПГ) на полуострове Камчатка, и грузового судна", - сообщает агентство.

Предлагаемые меры включают запрет судам на вход в порты стран-членов ЕС и на использование европейских компаний для целого ряда услуг, что может усложнить материально-техническое обеспечение их эксплуатации.

В соответствии с проектом документа, запрет будет распространяться на страхование и техническую помощь, включая "прием жидкого топлива, обслуживание судов, смену экипажа, услуги по погрузке и разгрузке, фендеринг и буксирные услуги".

Издание полагает, что ограничения затруднят получение топлива для этих судов, однако они менее строгие, чем те, что применяет Минфин США.

Накануне Польское радио сообщило, что Еврокомиссия направила странам Евросоюза проект 14-го пакета санкций против России. В него вошли ограничение импорта сжиженного газа из РФ, запрет перегрузки российского СПГ в европейских портах для дальнейшей отправки по миру, санкции против проектов "Арктик СПГ 2" и "Мурманский СПГ". Ограничения также коснутся судов так называемого теневого флота, которые перевозят российскую нефть в обход санкций ЕС. Им теперь будет запрещен заход в европейские порты.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Джефф Тейлор: Важный шаг Азербайджана - включение устойчивого развития в законодательство
Джефф Тейлор: Важный шаг Азербайджана - включение устойчивого развития в законодательство
6 мая 2024 г. 10:22
Евгений Жуков: Азербайджан поставил климатические цели – АБР готов поддержать
Евгений Жуков: Азербайджан поставил климатические цели – АБР готов поддержать
6 мая 2024 г. 09:05
Шарифов: Правительство может привлечь средства в АБР для железнодорожной инфраструктуры 
Шарифов: Правительство может привлечь средства в АБР для железнодорожной инфраструктуры 
4 мая 2024 г. 18:42
Советник АБР: Переход на  чистую энергетику - хороший бизнес
Советник АБР: Переход на  чистую энергетику - хороший бизнес
4 мая 2024 г. 15:32
Норвежский путешественник: Представления не имел, как серьезно минное загрязнение в Карабахе
Норвежский путешественник: Представления не имел, как серьезно минное загрязнение в Карабахе
4 мая 2024 г. 13:28
В Азербайджане могут рассмотреть вопрос об учреждении Дня матери
В Азербайджане могут рассмотреть вопрос об учреждении "Дня матери"
3 мая 2024 г. 12:30
Копман: В ЕК приветствуют последние договоренности между Азербайджаном и Арменией
Копман: В ЕК приветствуют последние договоренности между Азербайджаном и Арменией
3 мая 2024 г. 12:16
Путешественница из Норвегии: Признание Арменией территориальной целостности Азербайджана - шаг к примирению
Путешественница из Норвегии: Признание Арменией территориальной целостности Азербайджана - шаг к примирению
2 мая 2024 г. 17:49
Названа дата возвращения жителей в джебраильское село Хоровлу
Названа дата возвращения жителей в джебраильское село Хоровлу
2 мая 2024 г. 13:36
Моратинос: Азербайджану и Армении следует начать новую страницу общей истории
Моратинос: Азербайджану и Армении следует начать новую страницу общей истории
1 мая 2024 г. 17:12

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi