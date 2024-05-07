Евросоюз хочет ввести санкции против 11 судов, связанных с Россией

Евросоюз (ЕС) предложил ввести ограничения в отношении 11 судов, включая нефтегазовые танкеры, связанных с Россией.

Евросоюз (ЕС) предложил ввести ограничения в отношении 11 судов, включая нефтегазовые танкеры, связанных с Россией.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Bloomberg.

"ЕС предложил ввести ограничения против 11 судов… в том числе, четырех топливных танкеров, двух нефтеналивных танкеров, двух газохранилищ для будущего проекта ПАО "Новатэк" по перевалке сжиженного природного газа (СПГ) на полуострове Камчатка, и грузового судна", - сообщает агентство.

Предлагаемые меры включают запрет судам на вход в порты стран-членов ЕС и на использование европейских компаний для целого ряда услуг, что может усложнить материально-техническое обеспечение их эксплуатации.

В соответствии с проектом документа, запрет будет распространяться на страхование и техническую помощь, включая "прием жидкого топлива, обслуживание судов, смену экипажа, услуги по погрузке и разгрузке, фендеринг и буксирные услуги".

Издание полагает, что ограничения затруднят получение топлива для этих судов, однако они менее строгие, чем те, что применяет Минфин США.

Накануне Польское радио сообщило, что Еврокомиссия направила странам Евросоюза проект 14-го пакета санкций против России. В него вошли ограничение импорта сжиженного газа из РФ, запрет перегрузки российского СПГ в европейских портах для дальнейшей отправки по миру, санкции против проектов "Арктик СПГ 2" и "Мурманский СПГ". Ограничения также коснутся судов так называемого теневого флота, которые перевозят российскую нефть в обход санкций ЕС. Им теперь будет запрещен заход в европейские порты.