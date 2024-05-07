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СМИ: США хотят остановить экспорт нефти из Ирана в Китай через Сингапур и Малайзию

СМИ: США хотят остановить экспорт нефти из Ирана в Китай через Сингапур и Малайзию Представители министерства финансов США на этой неделе проведут переговоры с руководством финансовых учреждений и нефтяных компаний Сингапура и Малайзии, чтобы убедить их прекратить способствовать экспорту нефти из Ирана, большая часть которой идет в Кита
Энергетика
7 мая 2024 г. 18:15
СМИ: США хотят остановить экспорт нефти из Ирана в Китай через Сингапур и Малайзию

Представители министерства финансов США на этой неделе проведут переговоры с руководством финансовых учреждений и нефтяных компаний Сингапура и Малайзии, чтобы убедить их прекратить способствовать экспорту нефти из Ирана, большая часть которой идет в Китай.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом Bloomberg заявил заявил высокопоставленный сотрудник министерства финансов США.

24 апреля президент США Джо Байден подписал одобренный Конгрессом пакет законов об оказании военной помощи Украине, Израилю и Тайваню. В этот пакет также вошли новые санкции в отношении нефтяного сектора Ирана, которые подразумевают ограничения в отношении судов, портов и нефтеперерабатывающих заводов, оперирующих сырьем из Ирана в нарушение рестрикций США.

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