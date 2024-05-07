Дениса Сакова: Словакия рассчитывает на азербайджанский газ для диверсификации поставок

Словакия приложит все усилия для импорта газа из Азербайджана.
Как сообщает Report со ссылкой на словацкие СМИ, об этом заявила в Баку министр экономики Словакии Дениса Сакова.
Она отметила, что Азербайджан играет довольно большую роль в сфере диверсификации поставок газа в Центральную и Восточную Европу.
"Мы твердо верим в то, что сможем наладить контакты и сотрудничество в области поставок газа в Словакию, а также в Восточную и Центральную Европу. Этот интерес выражают и соседние страны, такие как Австрия, Чехия и Венгрия. Мы приложим все усилия для того, чтобы импортировать газ из Азербайджана в Словакию, и тем самым диверсифицировать поставки и отказаться от российского газа", - сказала министр.
При этом она указала на то, что Азербайджан планирует наращивать добычу газа в будущем.
Д, Сакова добавила, что подписанный сегодня в ходе Азербайджано-словацкого бизнес-форума меморандум между Азербайджанской инвестиционной компанией и Eximbanka SR предусматривает сотрудничество по проектам строительства малых гидроэлектростанций.