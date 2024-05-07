Дениса Сакова: Словакия рассчитывает на азербайджанский газ для диверсификации поставок

Словакия приложит все усилия для импорта газа из Азербайджана.

Словакия приложит все усилия для импорта газа из Азербайджана.

Как сообщает Report со ссылкой на словацкие СМИ, об этом заявила в Баку министр экономики Словакии Дениса Сакова.

Она отметила, что Азербайджан играет довольно большую роль в сфере диверсификации поставок газа в Центральную и Восточную Европу.

"Мы твердо верим в то, что сможем наладить контакты и сотрудничество в области поставок газа в Словакию, а также в Восточную и Центральную Европу. Этот интерес выражают и соседние страны, такие как Австрия, Чехия и Венгрия. Мы приложим все усилия для того, чтобы импортировать газ из Азербайджана в Словакию, и тем самым диверсифицировать поставки и отказаться от российского газа", - сказала министр.

При этом она указала на то, что Азербайджан планирует наращивать добычу газа в будущем.

Д, Сакова добавила, что подписанный сегодня в ходе Азербайджано-словацкого бизнес-форума меморандум между Азербайджанской инвестиционной компанией и Eximbanka SR предусматривает сотрудничество по проектам строительства малых гидроэлектростанций.