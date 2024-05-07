О нас

Дениса Сакова: Словакия рассчитывает на азербайджанский газ для диверсификации поставок

Дениса Сакова: Словакия рассчитывает на азербайджанский газ для диверсификации поставок Словакия приложит все усилия для импорта газа из Азербайджана.
Энергетика
7 мая 2024 г. 17:38
Дениса Сакова: Словакия рассчитывает на азербайджанский газ для диверсификации поставок

Словакия приложит все усилия для импорта газа из Азербайджана.

Как сообщает Report со ссылкой на словацкие СМИ, об этом заявила в Баку министр экономики Словакии Дениса Сакова.

Она отметила, что Азербайджан играет довольно большую роль в сфере диверсификации поставок газа в Центральную и Восточную Европу.

"Мы твердо верим в то, что сможем наладить контакты и сотрудничество в области поставок газа в Словакию, а также в Восточную и Центральную Европу. Этот интерес выражают и соседние страны, такие как Австрия, Чехия и Венгрия. Мы приложим все усилия для того, чтобы импортировать газ из Азербайджана в Словакию, и тем самым диверсифицировать поставки и отказаться от российского газа", - сказала министр.

При этом она указала на то, что Азербайджан планирует наращивать добычу газа в будущем.

Д, Сакова добавила, что подписанный сегодня в ходе Азербайджано-словацкого бизнес-форума меморандум между Азербайджанской инвестиционной компанией и Eximbanka SR предусматривает сотрудничество по проектам строительства малых гидроэлектростанций.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Denisa Sakova: “Slovakiya tədarükləri şaxələndirmək üçün Azərbaycan təbii qazına ümid edir”

Самое важное

Премьер-министр Словакии прибыл в Азербайджан
Премьер-министр Словакии прибыл в Азербайджан
6 мая 2024 г. 19:23
Создана прокуратура города Ханкенди
Создана прокуратура города Ханкенди
4 мая 2024 г. 14:09
Президент: Азербайджан и Армения проводят работу по делимитации и демаркации без каких-либо посредников
Президент: Азербайджан и Армения проводят работу по делимитации и демаркации без каких-либо посредников
1 мая 2024 г. 11:59
Президент: Форум по межкультурному диалогу является очень важной международной площадкой
Президент: Форум по межкультурному диалогу является очень важной международной площадкой
1 мая 2024 г. 10:22

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi