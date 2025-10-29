Ялчын Рафиев: Азербайджан играет важную роль в формировании новой энергокарты региона

Азербайджан играет важную роль в формировании новой энергетической карты региона как в качестве производителя, так и транзитной страны.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Ялчын Рафиев на XIII Международном Каспийском энергетическом форуме 2025 в Баку.

Он отметил, что Азербайджан, Казахстан, Узбекистан и страны Черноморского бассейна уже становятся важными игроками в формировании новой энергетической карты.

"Азербайджан играет значительную роль в этом процессе как производитель и транзитная страна. Проекты возобновляемой энергии, реализуемые в Карабахе и Восточном Зангезуре, а также реализация ветрового потенциала Каспийского моря превращают нашу страну в центр зеленой энергии региона. Мы тесно сотрудничаем с международными партнерами для достижения наших целей по мощности возобновляемой энергии", - сказал Рафиев.

По его словам, в условиях климатических изменений особое внимание уделяется управлению водными ресурсами, повышению устойчивости сельского хозяйства и восстановлению экосистем, что усиливает способность региона противостоять климатическим рискам.