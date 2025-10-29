İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi

    Yalçın Rəfiyev: "Azərbaycan regionun yeni enerji xəritəsinin formalaşmasında mühüm rol oynayır"

    Energetika
    • 29 oktyabr, 2025
    • 10:28
    Yalçın Rəfiyev: Azərbaycan regionun yeni enerji xəritəsinin formalaşmasında mühüm rol oynayır
    Yalçın Rəfiyev

    Azərbaycan regionun yeni enerji xəritəsinin formalaşmasında həm istehsalçı, həm də tranzit ölkə kimi mühüm rol oynayır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu xarici işlər nazirinin müavini Yalçın Rəfiyev XIII Beynəlxalq "Caspian Energy Forum 2025" tədbirində bildirib.

    O qeyd edib ki, Azərbaycan, Qazaxıstan, Özbəkistan və Qara dəniz hövzəsi ölkələri artıq yeni enerji xəritəsinin formalaşmasında mühüm oyunçulara çevrilirlər: "Azərbaycan bu prosesdə həm istehsalçı, həm də tranzit ölkə kimi önəmli rol oynayır. Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda həyata keçirilən bərpa olunan enerji layihələri, eləcə də Xəzər dənizindəki külək potensialının reallaşdırılması ölkəmizi regionun "yaşıl enerji" mərkəzinə çevirir. Biz bərpa olunan enerji gücünə dair hədəflərimizə çatmaq üçün beynəlxalq tərəfdaşlarımızla sıx əməkdaşlıq aparırıq".

    Onun sözlərinə görə, iqlimə uyğunlaşma sahəsində su ehtiyatlarının idarə edilməsi, kənd təsərrüfatında iqlim dayanıqlığı və ekosistemlərin bərpası üzrə layihələr regionun iqlim risklərinə qarşı davamlılığını gücləndirir.

    "Caspian Energy Forum 2025" Yalçın Rəfiyev enerji
    Ялчын Рафиев: Азербайджан играет важную роль в формировании новой энергокарты региона
    Yalchin Rafiyev: Azerbaijan plays important role in forming new energy map of region

    Son xəbərlər

    11:20

    Serbiya parlamentinin vitse-spikeri: Azərbaycan Konstitusiyası güclü dövlətin təməli oldu

    Xarici siyasət
    11:16

    Samirə Musayeva: "Azərbaycan Aİ-yə ixrac edəcəyi məhsullara görə "karbon vergisi" ödəyəcək"

    Maliyyə
    11:15

    Nino Tsilosani: Müstəqilliyin təmin edilməsi Azərbaycan və Gürcüstanın ən mühüm məqsədidir

    Xarici siyasət
    11:15

    Azərbaycan klubu ötən ay müqaviləsinin müddətini uzatdığı oyunçu ilə yollarını ayırıb

    Komanda
    11:13

    "Melissa" qasırğası nəticəsində Yamayka, Haiti və Dominikanda ölənlər var

    Digər ölkələr
    11:12
    Foto

    Salzburg Azərbaycan Evində "44 günün nəğməsi" adlı konsert proqramı keçirilib

    Diaspor
    11:11

    Fayzali İdizoda: Düşənbə və Bakı arasında münasibətlər strateji tərəfdaşlıq səviyyəsinə yüksəlib

    Xarici siyasət
    10:59

    Tramp: Kim Çen In ilə görüşün vaxtını razılaşdıra bilmədik

    Digər ölkələr
    10:55

    Azərbaycan ADB-nin Buzlaqların Əriməsi üzrə Uyğunlaşma Proqramı çərçivəsində maliyyələşdirilə bilər

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti