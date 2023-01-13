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Wood Mackenzie: У Азербайджана по-прежнему огромный газовый потенциал на Каспии

Wood Mackenzie: У Азербайджана по-прежнему огромный газовый потенциал на Каспии Азербайджанский сектор Каспийского моря по-прежнему обладает огромным потенциалом разведки газа.
Энергетика
13 января 2023 г. 15:18
Wood Mackenzie: У Азербайджана по-прежнему огромный газовый потенциал на Каспии

Азербайджанский сектор Каспийского моря по-прежнему обладает огромным потенциалом на обнаружение дополнительных запасов газа.

Об этом Report сказал главный аналитик по Каспийскому сектору и Европе Международной консалтинговой компании Wood Mackenzie Эшли Шерман.

"В ближайшие несколько лет скважины, которые будут пробурены на перспективной структуре "Бабек" госнефтекомпанией SOCAR, могут еще раз это доказать. Но среднесрочным приоритетом должна оставаться коммерциализация газовых ресурсов, которые уже обнаружены, но не разрабатываются - от полномасштабной разработки месторождения "Абшерон" до глубоко залегающих залежей газа на "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) и запасов на "Шах Дениз" ниже основного продуктивного пласта - свиты Фасила", - отметил Шерман.

По его словам, только это позволит Азербайджану удовлетворить внутренний спрос газа без его импорта, а также значительно расширить его экспорт.

"Азербайджан уже давно является надежным поставщиком нефти на международные рынки, а с 2020 года и экспортером газа в Европейский Союз. Возросшая потребность Европы в энергетической диверсификации является долгосрочной коммерческой и стратегической возможностью для Азербайджана, особенно в Южной Европе",- заключил он.

Отметим, что на сегодняшний день поставки азербайджанского газа в Европу идут по Южному газовому коридору (ЮГК), который включает газопровод "Баку-Тбилиси-Эрзурум", Трансанатолийский газопровод (TANAP) и Трансадриатический газопровод (TAP). По TANAP азербайджанский газ поступает в Турцию в объеме до 16 млрд кубометров в год, 6 из которых предназначены для Турции, далее по TAP 10 млрд кубометров в год газ поставляется в ЕС.

По данным минэнерго Азербайджана, общий объем экспорта природного газа из республики в 2022 году увеличился на 18% и составил 22,3 млрд кубометров.

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