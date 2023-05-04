О нас

Выросло число работающих в компании BP граждан Азербайджана

Выросло число работающих в компании BP граждан Азербайджана По состоянию на конец первого квартала текущего года в компании BP работали 2 307 граждан Азербайджана, включая работающих по срочному контракту сотрудников.
Энергетика
4 мая 2023 г. 20:03
Выросло число работающих в компании BP граждан Азербайджана

По состоянию на конец первого квартала текущего года в компании BP работали 2 307 граждан Азербайджана, включая работающих по срочному контракту сотрудников.

Об этом сообщает Report со ссылкой на отчет по итогам первого квартала текущего года, опубликованный от имени партнеров компании BP-Azerbaijan.

Это на 60 человек или 2,67% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

С середины 2018 года 90 процентов квалифицированных сотрудников BP являются национальными сотрудниками. 100 процентов работников без квалификации являются местными гражданами.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке BP şirkətində çalışan Azərbaycan vətəndaşlarının sayı 3 %-dən çox artıb

Самое важное

В городе Губадлы заложен фундамент первого жилого квартала
ФотоВ городе Губадлы заложен фундамент первого жилого квартала
4 мая 2023 г. 18:42
Президент Ильхам Алиев совершил поездку в Джебраильский район
ФотоПрезидент Ильхам Алиев совершил поездку в Джебраильский район
4 мая 2023 г. 16:37
Министр обороны принял нового командующего российскими миротворцами
Министр обороны принял нового командующего российскими миротворцами
4 мая 2023 г. 15:19
Советник Байдена: Мы приветствуем прогресс, достигнутый Арменией и Азербайджаном в переговорах
Советник Байдена: Мы приветствуем прогресс, достигнутый Арменией и Азербайджаном в переговорах
4 мая 2023 г. 04:20
Президент: Лучший способ достижения соглашения - это прямые переговоры между Азербайджаном и Арменией
Президент: Лучший способ достижения соглашения - это прямые переговоры между Азербайджаном и Арменией
4 мая 2023 г. 02:03
Глава государства: Решение о расширении ТАР должно быть общим
Глава государства: Решение о расширении ТАР должно быть общим
4 мая 2023 г. 01:25
Президент Азербайджана: Мы поддерживаем с Европейским Союзом энергетический диалог
Президент Азербайджана: Мы поддерживаем с Европейским Союзом энергетический диалог
4 мая 2023 г. 01:06
Ильхам Алиев: У нас большие ожидания в отношении будущей деятельности свободной экономической зоны Алят
Ильхам Алиев: У нас большие ожидания в отношении будущей деятельности свободной экономической зоны "Алят"
4 мая 2023 г. 00:07
Президент: Мы полностью поддерживаем проект Среднего коридора, он обладает большим потенциалом
Президент: Мы полностью поддерживаем проект Среднего коридора, он обладает большим потенциалом
3 мая 2023 г. 23:54
Ильхам Алиев: Зангезурский коридор важен не только для Азербайджана и Армении, но и в мировом масштабе
Ильхам Алиев: Зангезурский коридор важен не только для Азербайджана и Армении, но и в мировом масштабе
3 мая 2023 г. 23:33

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi