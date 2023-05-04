Выросло число работающих в компании BP граждан Азербайджана

По состоянию на конец первого квартала текущего года в компании BP работали 2 307 граждан Азербайджана, включая работающих по срочному контракту сотрудников.

По состоянию на конец первого квартала текущего года в компании BP работали 2 307 граждан Азербайджана, включая работающих по срочному контракту сотрудников.

Об этом сообщает Report со ссылкой на отчет по итогам первого квартала текущего года, опубликованный от имени партнеров компании BP-Azerbaijan.

Это на 60 человек или 2,67% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

С середины 2018 года 90 процентов квалифицированных сотрудников BP являются национальными сотрудниками. 100 процентов работников без квалификации являются местными гражданами.