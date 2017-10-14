Вячеслав Мищенко: Argus Media намерен организовать нефтяной саммит в октябре-ноябре следующего года

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Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ Интервью агентства Report c главой филиала компании Argus Media в России, странах СНГ и Прибалтики Вячеслав Мищенко.

- Каким вопросам уделяется внимание на нынешнем Международном нефтяном саммите Argus в Баку? Исходя из того, что каспийский регион сегодня является одним из важнейших для нефтегазовой отрасли, какие обсуждения либо доклады по этому региону на конференции проводились?

- Во первых мы очень благодарны нашим партнерам – Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) за поддержку в организации первого саммита в Азербайджане. Основной целью и задачей мероприятия стало возможность рассказать о том, что сейчас с профессиональной точки зрения происходит в нефтегазовой отрасли Азербайджана и, в частности, в недрах SOCAR с точки зрения реализации проектов по добыче, транспортировке и маркетингу нефти, нефтепродуктов и газа. Соответственно, мы привлекли весь спектр департаментов и подразделений SOCAR для участия в данном саммите. Были очень интересные доклады, которые касались как общих вопросов, которые были озвучены руководством SOCAR, в частности, господином Ровнагом Абдуллаевым в первый день саммита. Рассматривались более нишевые, технические, финансовые аспекты, ведение различных проектов, обсудили очень перспективные проекты по реализации, расширению, развитию производства нефтехимических продуктов, по углублению нефтепереработки и достижению высокой добавленной стоимостью. Мы считаем, что задачи мы свои выполнили, о чем свидетельствует большое количество позитивных отзывов со стороны участников, модераторов, докладчиков и, соответственно, со стороны команды SOCAR, включая руководство. Мы планируем в ближайшее время обсудить с ними условия и возможность проведения второго саммита в Баку. Думаю, это будет в октябре или ноябре следующего года.

- Хотелось бы получить информацию об участниках мероприятия в Баку. Представители каких компаний принимали в нем участие?

- В мероприятии участвовали такие компании как "ABN AMRO Bank", "Aria Petroleum", "Azerbaijan Caspian Shipping Company", "Azertrans", "BP Azerbaijan", "Gazprom Neft", "Georgian Railways", "Glencore", "IntegralPetroleum", "Litasco", National Holding Company "Uzbekneftegaz", "Petkim Petrokimya Holding A.Ş", "RN-Bunker", "Turkmen Petroleum Products Trade", "Vitol", "Zhaikmunai".

Международный нефтяной саммит Argus в Баку

- Какими были ваши ожидания от этой конференции? В чем польза данного мероприятия?

- Все наши ожидания, по сути, реализованы. Мы хотели собрать профессиональный форум. В первый день на сессии присутствовали более 400 человек, из них практически все руководство глобального SOCAR, подразделения, различные департаменты, управления, ну и, соответственно, признанные эксперты, специалисты отрасли. Мы считаем что платформа состоялась, как профессиональная, был организован хороший профессиональный диалог, обмен информацией и обмен опытом, и это уникальная площадка, которую надо развивать.

- Как вы оцениваете организацию данного мероприятия со стороны SOCAR?

- Мы взаимодействуем с SOCAR очень давно. Подобное мероприятие мы делаем в первый раз. Мы считаем, что было приложено максимальное количество сил, опыта сотрудниками подразделения SOCAR. В первую очередь, мы очень благодарны господину Аднану Ахмедзаде, руководителю Управления маркетинга и экономических операций SOCAR, и всем сотрудникам, которые приняли участие в подготовке и проведении данного саммита.

Глава филиала компании Argus Media в России, странах СНГ и Прибалтики Вячеслав Мищенко