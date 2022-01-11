Ввод TAP позитивно сказался на ценообразовании на рынке газа Италии

Полноценный ввод в строй Трансадриатического газопровода (ТАР) позволил Италии стать активным игроком на газовом рынке Европы и продавать этой зимой природный газ соседним странам.

Полноценный ввод в строй Трансадриатического газопровода (ТАР) позволил Италии стать активным игроком на газовом рынке Европы и продавать этой зимой природный газ соседним странам.

Как передает Report со ссылкой на итальянскую газету La Repubblica, этому способствовало то, что в Италии цены на газ оказались относительно ниже, чем в других странах Европы.

Италия оказалась в столь выгодном положении, что в период между Рождеством и Новым годом продавала природный газ соседним Швейцарии и Австрии.

Что же стало причиной таких низких цен для страны, собственное производство газа в которой покрывает только 3-4% процента ее годовой потребности?

Во-первых, относительно теплая зима и, как следствие, отсутствие необходимости в отборе газа из подземных газохранилищ. Во-вторых, ввод в строй линии ТАР, которая не только диверсифицировала маршруты поставок газа, но и его источники.

По мнению экспертов, эти два фактора способствовали снижению цены на газ на итальянском рынке примерно на 10 процентов.

"Трубопровод ТАР, который соединяет побережье Саленто ( Италия) с Албанией, Грецией и Турцией, доставляет сюда добываемый в Азербайджане газ в объеме до 8 миллиардов кубометров в год. Это не только рост поставок газа, но и диверсификация его источников ", - говорится в статье.