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Вугар Вейсалов: TAP удовлетворит 12% потребностей Италии в газе

Вугар Вейсалов: TAP удовлетворит 12% потребностей Италии в газе В Юго-Восточной Европе газ, проходящий через трубопровод в меньших объемах, будет обеспечивать 20-30% годовой потребности в газе Греции и Болгарии
Энергетика
8 декабря 2020 г. 16:59
Вугар Вейсалов: TAP удовлетворит 12% потребностей Италии в газе

До того, как был построен Трансадриатический трубопровод (TAP), итальянские компании закупали энергию по более высокой цене, чем их европейские коллеги.

Как сообщает Report, об этом в интервью изданию Euractiv заявил руководитель отдела внешних связей консорциума TAP Вугар Вейсалов.

По его словам, новый трубопровод, по которому также будут поставлять газ в Грецию и Болгарию, обеспечит большую гибкость цен.

"Являясь европейским отрезком Южного газового коридора (ЮГК), TAP будет доставлять природный газ в Европу из нового источника и по новому маршруту, тем самым укрепляя безопасность континента и обеспечивая диверсификацию поставок. Объемы, направляемые в Италию (приблизительно 8,5 млрд кубометров в год), удовлетворят около 12% спроса на газ.

В Юго-Восточной Европе газ, проходящий через трубопровод в меньших объемах, будет обеспечивать 20-30% годовой потребности в газе Греции и Болгарии. В зависимости от рыночных условий, которые мы тщательно и постоянно оцениваем, TAP с небольшими изменениями в системе может удвоить свою мощность до 20 млрд кубометров в год", - говорит Вейсалов.

Напомним, что на днях, спустя четыре с половиной года после начала строительных работ в греческом городе Салоники, начаты коммерческие операции на 878 - километровой газотранспортной системе TAP. Многонациональная промышленная команда профессионалов усердно и эффективно работала в сложных условиях для своевременной сдачи в эксплуатацию этой стратегической части энергетической инфраструктуры.

TAP – европейская ветвь ЮГК, связующий проект, по которому из Азербайджана на европейские рынки будет транспортировано 10 млрд кубометров природного газа. Потенциал трубопровода позволяет повысить его пропускную способность в два раза, до 20 млрд кубометров в год.

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Версия на азербайджанском языке Vüqar Veysəlov: “TAP İtaliyanın qaz tələbatının 12 %-ni ödəyəcək”

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