Vitol: Восстановление рынка нефти произойдет очень быстро

От 70 до 75 долларов США за баррель — вполне разумный результат для III квартала

Глава крупнейшего в мире независимого сырьевого трейдера Vitol Group ожидает, что спрос на сырую нефть резко возрастет в этом и следующем году после того, как мир выйдет из пандемии.

Как передает Report, об этом сказал в интервью агентству Bloomberg генеральный директор Vitol Рассел Харди.

К концу 2022 года спрос на нефть вырастет на 7–8 млн баррелей в сутки. Вероятно, производители будут вынуждены нарастить добычу, чтобы справиться с этим всплеском, сказал Р. Харди.

«Чтобы пережить 2022 год нам понадобятся все восемь цилиндров, — сказал Харди. — Мы считаем, что от 70 до 75 долларов США за баррель — вполне разумный результат для III квартала».

В 2020 году Vitol обрабатывал более 7 млн баррелей сырой нефти и нефтепродуктов в сутки, что дает группе четкое представление о колебаниях мировых поставок и спроса.

По словам Р. Харди, мировой спрос на нефть остается примерно на 3,5 млн баррелей в сутки ниже доковидного уровня. Однако к концу [этого] года потребление должно вырасти, поскольку продолжается разворачивание вакцины против COVID-19, снимаются ограничения [на перемещения], возобновляются поездки на отдых и по делам.

Тем не менее он предупредил, что недавний всплеск случаев заболевания COVID-19 в Индии и других горячих точках может сорвать процесс восстановления.

Р. Харди считает, что спрос на авиакеросин отстает от роста спроса на другие нефтепродукты. Ожидается, что к концу года показатель останется примерно на 1,5 млн баррелей в сутки ниже уровня, существовавшего до пандемии. Однако сокращение потребления авиационного топлива будет компенсировано увеличением на 1,5 млн баррелей в сутки использования других нефтепродуктов, таких как нефтехимия, используемая в производстве пластмасс, считает глава Vitol.

Год назад нефтетрейдеры и производители поспешили заполнить нефтью резервуары на суше и в море, поскольку пандемия и введенные правительством ограничения обвалили спрос. Эталонная нефть WTI короткое время торговалась ниже нуля, так как излишки сырья негде было хранить. На этой неделе фьючерсы WTI торгуются у отметки 64 доллара США за баррель.

В прошлом году нефтетрейдеры добились огромных успехов, храня дешевую нефть в наземных резервуарах и/или танкерах, которыми они владели или арендовали, и продавая форвардные фьючерсные контракты по более высоким ценам. По словам осведомленных источников, Vitol заработала в 2020 году около 3 млрд долларов США прибыли, что является лучшим финансовым результатом в ее истории. Сама группа финансовые результаты своей деятельности не разглашает.

Более половины из 1 млрд баррелей избыточных запасов нефти, накопленных в результате обвала рынка в 2020 году, уже исчерпаны, заявил Р.Харди. Их сокращение должно быть в основном завершено к концу III квартала этого года, даже с учетом запланированного ОПЕК увеличения добычи. В настоящее время избытки нефти уменьшаются на 2 млн баррелей в сутки, и этот темп будет поддержан в июне, июле и августе, уверен Р.Харди.

Международный нефтяной эталон Brent в текущем году подорожал примерно на 30%, поскольку инвесторы уверены, что повторное открытие стран приведет к увеличению потребления и продолжит истощение запасов.

Организация стран-экспортеров нефти и ее союзники должны будут увеличить добычу, чтобы удовлетворить ожидаемый рост спроса, даже с учетом «утечки» из находящегося под американскими санкциями Ирана, обеспечивающего поставки около 1,5 млн баррелей сырой нефти в сутки, заметил Харди.

«Этот рост будет целиком осуществлен за счет ОПЕК, потому что иного массового увеличения добычи не предвидится», — сказал Р. Харди, предполагая, что производители сланцевой нефти в США не смогут существенно нарастить добычу.

«ОПЕК будет полностью отвечать за вторую половину 2021 года», — резюмировал глава Vitol.