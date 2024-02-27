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Вице-президент BP находится с визитом в Баку

Вице-президент BP находится с визитом в Баку Вице-президент BP по стратегии и устойчивому развитию Джулия Керкиа находится с трехдневным рабочим визитом в Баку.
Энергетика
27 февраля 2024 г. 16:12
Вице-президент BP находится с визитом в Баку

Вице-президент BP по стратегии и устойчивому развитию Джулия Керкиа находится с трехдневным рабочим визитом в Баку.

Как сообщили Report в BP-Azerbaijan, в ходе визита Дж.Керкиа встретится с региональными представителями компании и обсудит с ними вопросы безопасности, стратегии и энергетического перехода.

Вице-президент компании также планирует посетить платформу "Шахдениз Браво", которая с 2020 года поставляет каспийский газ на европейские рынки.

В рамках программы визита Керкиа встретится с министром энергетики Азербайджана Парвизом Шахбазовым, министром экологии и природных ресурсов Мухтаром Бабаевым и президентом SOCAR Ровшаном Наджафом.

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Версия на английском языке bp’s executive vice president on visit to Baku
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