Вице-президент BP находится с визитом в Баку

Вице-президент BP по стратегии и устойчивому развитию Джулия Керкиа находится с трехдневным рабочим визитом в Баку.

Вице-президент BP по стратегии и устойчивому развитию Джулия Керкиа находится с трехдневным рабочим визитом в Баку.

Как сообщили Report в BP-Azerbaijan, в ходе визита Дж.Керкиа встретится с региональными представителями компании и обсудит с ними вопросы безопасности, стратегии и энергетического перехода.

Вице-президент компании также планирует посетить платформу "Шахдениз Браво", которая с 2020 года поставляет каспийский газ на европейские рынки.

В рамках программы визита Керкиа встретится с министром энергетики Азербайджана Парвизом Шахбазовым, министром экологии и природных ресурсов Мухтаром Бабаевым и президентом SOCAR Ровшаном Наджафом.