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Венгрия и Сербия построят нефтепровод для поставок российского топлива

Венгрия и Сербия построят нефтепровод для поставок российского топлива Будапешт и Белград договорились о сооружении нефтепровода между двумя странами для того, чтобы российская нефть из нефтепровода "Дружба" могла поступать в эти страны.
Энергетика
10 октября 2022 г. 16:28
Венгрия и Сербия построят нефтепровод для поставок российского топлива

Будапешт и Белград договорились о сооружении нефтепровода между двумя странами для того, чтобы российская нефть из нефтепровода "Дружба" могла поступать в эти страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил официальный представитель венгерского правительства Золтан Ковач.

"Новый нефтепровод будет соединен с нефтепроводом "Дружба" и позволит Сербии получать более дешевую нефть марки Urals", - написал он на своей странице в соцсети. Ковач добавил, что в настоящее время Сербия получает основной объем нефти по трубопроводу из Хорватии, однако "в будущем это едва ли станет возможным из-за санкций", введенных Евросоюзом против России и затронувших морские перевозки топлива.

Венгрия получает российскую нефть по южной ветке нефтепровода "Дружба", которая идет также на Чехию и Словакию. Единственный крупный в Венгрии Дунайский НПЗ технологически устроен так, что не менее 65% перерабатываемого там сырья должны поступать из России. Руководство предприятия заявляло, что его перевод на использование нефти другого сорта может потребовать несколько сот миллионов евро и займет от двух до четырех лет.

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Версия на английском языке Hungary, Serbia agree to build pipeline to ship Russian oil

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