Венесуэльская PDVSA заключила контракты с нефтетрейдерами из США

    • 04 марта, 2026
    • 09:42
    Венесуэльская нефтегазовая госкомпания PDVSA подписала контракты на поставку нефти в США.

    Как передает Report, об этом говорится в сообщениии пресс-службы компании.

    В организации не раскрыли другие подробности, отметив, что контракты призваны помочь стабилизировать мировой нефтяной рынок.

    PDVSA также вновь призвала к снятию санкций США против Венесуэлы.

    В середине декабря 2025 года президент США Дональд Трамп приказал ввести "полную и тотальную блокаду" всех нефтяных танкеров, подвергнутых санкциям, которые следуют в Венесуэлу или из нее.

