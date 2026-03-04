Венесуэльская PDVSA заключила контракты с нефтетрейдерами из США

Венесуэльская нефтегазовая госкомпания PDVSA подписала контракты на поставку нефти в США.

Как передает Report, об этом говорится в сообщениии пресс-службы компании.

В организации не раскрыли другие подробности, отметив, что контракты призваны помочь стабилизировать мировой нефтяной рынок.

PDVSA также вновь призвала к снятию санкций США против Венесуэлы.

В середине декабря 2025 года президент США Дональд Трамп приказал ввести "полную и тотальную блокаду" всех нефтяных танкеров, подвергнутых санкциям, которые следуют в Венесуэлу или из нее.