Venesuelanın dövlət neft şirkəti ABŞ ilə neft tədarükü razılaşmalarına nail olub
Energetika
- 04 mart, 2026
- 10:06
Venesuelanın neft-qaz dövlət şirkəti PDVSA ABŞ-yə neft tədarükü üzrə müqavilələr imzalayıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə şirkətin mətbuat xidmətinin məlumatında bildirilib.
Təşkilat digər təfərrüatları açıqlamayıb, müqavilələrin qlobal neft bazarının sabitləşdirilməsinə kömək etmək məqsədi daşıdığını qeyd edib.
PDVSA ABŞ-nin Venesuelaya qarşı sanksiyalarının aradan qaldırılmasına yenidən çağırış edib.
