Венесуэла призвала страны ОПЕК+ выработать новый механизм ценообразования

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Баку. 4 октября. REPORT.AZ/ ОПЕК+ необходимо заняться выработкой нового механизма ценообразования на рынке нефти, чтобы не зависеть от спекулянтов. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил на сессии Российской энергетической недели президент Венесуэлы Николас Мадуро.

"Правительства таких стран, как Россия, Иран, Саудовская Аравия, Алжир и Венесуэла, практически ежедневно координируют рынок. Но при этом мы исследуем возможность применения новых механизмов установления будущих цен на нефть. Такого раньше никогда не было в рамках ОПЕК. Необходимо говорить о выработке нового механизма управления рынками - с тем, чтобы это не позволяло работать механизмам спекуляции фьючерсами", - сказал он.

Мадуро отметил, что одним из механизмов регулирования цен на рынке нефти может быть использование корзины валют, как это делает Венесуэла. "Венесуэла стала применять корзину валют для продажи нефти, где используются юань, рубль евро и доллар. Эта корзина валют позволяет нам выработать новые параметры рынка", - сказал он.