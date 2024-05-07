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TotalEnergies и Sinopec расширят сотрудничество в сфере низкоуглеродной энергетики

TotalEnergies и Sinopec расширят сотрудничество в сфере низкоуглеродной энергетики Французская TotalEnergies и китайская нефтехимическая компания Sinopec подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве для углубления партнерства, особенно в области низкоуглеродной энергетики.
Энергетика
7 мая 2024 г. 11:27
TotalEnergies и Sinopec расширят сотрудничество в сфере низкоуглеродной энергетики

Французская TotalEnergies и китайская нефтехимическая компания Sinopec подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве для углубления партнерства, особенно в области низкоуглеродной энергетики.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом говорится в сообщении TotalEnergies.

Компании взаимодействуют уже много лет, особенно в Анголе и Бразилии в сфере разведки и добычи, а также в целом в различных областях, таких как нефть, СПГ, торговля нефтепродуктами и машиностроение. Недавно компании объединили усилия для создания установки по производству экологически чистого авиационного топлива (SAF) мощностью 230 тыс. тонн в год на нефтеперерабатывающем заводе Sinopec в Китае.

Новое соглашение направлено на использование новых возможностей за счет применения компетенций компаний. В частности, обе компании планируют объединить свой опыт исследований и разработок в области биотоплива, зеленого водорода, систем по утилизации и хранению СО2 (CCUS) и декарбонизации.

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Версия на английском языке TotalEnergies, SINOPEC sign cooperation deal on climate efforts

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