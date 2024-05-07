Завершена программа профилактических работ платформы "Глубоководный Гюнешли"

Компания BP-Azerbaijan успешно завершила программу профилактических работ на платформе "Глубоководный Гюнешли" раньше назначенного срока.

Компания BP-Azerbaijan успешно завершила программу профилактических работ на платформе "Глубоководный Гюнешли" раньше назначенного срока.

Как сообщили Report в BP-Azerbaijan, являющейся оператором проекта разработки месторождения "Азери-Чираг-Глубоководное Гюнешли" (АЧГ), программу планировалось завершить в течение 15 дней (с 25 апреля).

"Запланированные работы проведены в полной безопасности, производственные и экспортные системы платформы уже активированы. В настоящее время процесс постепенного увеличения производства продолжается", - сообщили в компании.