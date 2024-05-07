BP указал запуск платформы новой платформы в Азербайджане в числе стратегических успехов года

Британская компания BP Plc сократила чистую прибыль в первом квартале на 45% по сравнению с показателем января-марта прошлого года, до 2,723 млрд долларов США.

Британская компания BP сократила чистую прибыль в первом квартале на 45% по сравнению с показателем января-марта прошлого года до 2,723 млрд долларов США.

Об этом сообщает Report со ссылкой на опубликованный сегодня квартальный отчет компании.

"По сравнению с показателем 4-го квартала 2023 года прибыль BP в январе-марте 2024 года сократилась на 9%. Это стало результатом снижения объемов реализации нефти и газа, простоя нефтеперерабатывающего завода НПЗ Whiting и значительно более низкую маржу топлива", - говорится в отчете.

Суточный объем добычи углеводородов в отчетный период составил 914 тыс. баррелей нефтяного эквивалента (спад на 5,2% от января-марта 2023г). Средняя цена реализации опустилась до 36,64 долларов США за бнэ (46,95 долларов США за бнэ в I квартале 2023г).

При этом в отчете отмечается, что в первом квартале текущего года по сравнению с декабрем 2023 года добыча нефти увеличилась на 1,7%, в том числе за счет запуска новой платформы "Центральный Восточный Азери" (ACE) на блоке месторождений Азери-Чираг-Гюнешли.

Компания отмечает, что ввод в эксплуатацию ACE, которая является первой дистанционно управляемой морской платформой на Каспии, стал одним из стратегических достижений BP в этом году.

Капиталовложения BP в первом квартале составили 4,278 млрд долларов США. На 2024-2025 гг компания планирует капзатраты в размере около 16 млрд долларов США в год.

"BP поставила перед собой цель добиться экономии денежных затрат как минимум на 2 млрд долларов к концу 2026 года по сравнению с 2023 годом. Ожидается, что это сокращение будет результатом мер по экономии по всем сегментам бизнеса, подкрепленных повышением качества портфеля, цифровой трансформацией и цепочкой поставок. Часть этой экономии может быть связана с реструктуризацией", - говорится в отчете.