Азербайджан и Иран в ближайшие дни запустят гидроузел "Гыз-Галасы" на реке Араз

Ввод в эксплуатацию гидроузла "Гыз Галасы" на азербайджано-иранской границе состоится в ближайшие дни.

Ввод в эксплуатацию гидроузла "Гыз Галасы" на азербайджано-иранской границе состоится в ближайшие дни.

Об этом, как сообщает Report со ссылкой на иранское агентство Mehr, заявил генеральный директор Региональной водной компании иранской провинции Восточного Азербайджана Юсеф Гаффарзаде.

"Работы по строительству гидроузла, который является важнейшим проектом на северо-западе страны, завершены и в ближайшие дни состоится торжественное открытие данного объекта", - сказал Гаффарзаде.

Он отметил, что помимо ирригации и бурного развития сельского хозяйства, эксплуатация гидроузла "Гыз Галасы" приведет к экономическому развитию региона, повышению качества сельскохозяйственной продукции и развитию туризма.

Как сообщалось, проект предусматривает строительство двух гидроузлов и гидроэлектростанций "Худаферин" установленной мощностью 100 МВт и "Гыз Галасы" - 40 МВт.

Реализация данного проекта позволит только Азербайджану производить 358 млн кВт/час электроэнергии в год, улучшить ирригацию 252 тыс. га существующих и наладить ирригацию 12 тыс. га новых пахотных земель.

Указанные гидроузлы общей вместимостью свыше 1,6 млрд кубометров и электростанции позволят Азербайджану и Ирану совместно использовать водные и энергетические ресурсы приграничной реки Араз.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в июле 2016 года утвердил азербайджано-иранское соглашение о продолжении строительства гидроузла и гидроэлектростанции "Худаферин" и "Гыз галасы" на реке Араз и совместного использования энергетических и водных ресурсов.