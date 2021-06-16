Ведущие сырьевые трейдеры не исключают нефть по 100 долларов за баррель

Спрос на нефть к концу года вернется на уровень чуть более 100 млн баррелей в сутки, что лишь немногим ниже уровней, предшествовавших пандемии коронавируса

Цены на нефть останутся выше 70 долларов США за баррель, а спрос, как ожидается, вернется к допандемическому уровню во второй половине 2022 года.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявили крупнейшие нефтетрейдеры мира.

Они не исключают «сверхвысокие» цены на нефть, поскольку рынок становится бычьим под воздействием трех ключевых факторов.

Нефтяные котировки обрушились в апреле прошлого года, когда связанные с COVID-19 ограничения на перемещения достигли своего пика. При этом цена на эталонную американскую нефть WTI впервые в истории провалилась в отрицательную зону.

Сейчас, при резком развороте котировок, трейдеры не исключают возможность возврата цен на «черное золото» к 100 долларам США за баррель.

Генеральный директор Vitol Рассел Харди прогнозирует, что до конца 2021 года цена на нефть будет колебаться между 70 и 80 долларов США за баррель в ожидании того, что Организация стран-экспортеров нефти и ее союзники — группа, известная, как ОПЕК+, сохранят дисциплину поставок. Этому не помешает даже возврат на мировые рынки иранской нефти, если Соединенные Штаты вернутся к ядерному соглашению с Тегераном.

«Иранская нефть, вероятно, вернется [на рынок] в период с сентября по ноябрь, но ОПЕК хочет держать ситуацию под контролем, чтобы это происходило относительно гладко... с учетом поддержки цен», — сказал Харди на FT Commodities Global Summit.

«Мы прогнозируем, что спрос на нефть вернется к доковидным уровням к III или IV кварталу 2022 года, — сказал на той же конференции Алекс Санна, глава нефтяного департамента Glencore. — У нас достаточно [резервных мощностей] на начальном этапе… Если иранская сделка не состоится и инфляционное давление продолжит расти, то цены вырастут выше актуального уровня».

Mercuria ожидает, что спрос на нефть к концу года вернется на уровень чуть более 100 млн баррелей в сутки, что лишь немногим ниже уровней, предшествовавших пандемии коронавируса.

«Запасы вернулись к уровням до COVID, за исключением Китая, у которого все еще есть буфер… примерно 150 млн баррелей», — сказал Марко Дунанд, генеральный директор Mercuria Energy Trading.

В связи с ослаблением карантинных ограничений на фоне усиливающейся кампании вакцинации, инвесторы сейчас сфокусированы на триумверате бычьих факторов: [возвращении на рынок нефти] Ирана, недостаточных инвестиций в отрасль и «дикой» [дорожной] карты новой политики в области изменения климата.

Инвестиции в замену истощающихся нефтяных месторождений и разработку новых резко упали отчасти из-за экономического спада, связанного с COVID-19, отчасти из-за энергетического перехода.

«Ситуация с поставками весьма тревожна. Мы перешли с 15-летнего запаса на 10-летний», — сказал генеральный директор Trafigura Джереми Вейр.

Хотя заоблачные цены на нефть могут вернуться, они не являются частью широко разрекламированного сырьевого суперцикла, который трейдеры считают ориентированным на металлы.

«Может ли нефть вернуться к цене более 100 долларов США за баррель? Конечно, может, — сказал генеральный директор Gunvor Торбьорн Торнквист. — Есть риск того, что запасы углеводородов сократятся быстрее, чем могут компенсировать альтернативые [энергоносители]. Вот [где таится] настоящая опасность».