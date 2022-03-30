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В Турции пройдет выставка Petroleum Istanbul 2022

В Турции пройдет выставка Petroleum Istanbul 2022 В Стамбуле 31 марта стартует 15-я Международная выставка Petroleum Istanbul 2022.
Энергетика
30 марта 2022 г. 11:57
В Турции пройдет выставка Petroleum Istanbul 2022

В Стамбуле 31 марта стартует 15-я Международная выставка Petroleum Istanbul 2022.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, выставка продлится до 2 апреля.

Цель выставки - предоставить международным и национальным компаниям отрасли возможность для демонстрации технологических разработок, оборудования и услуг, развития делового потенциала области, продвижения своей экспортной продукции.

В рамках Petroleum Istanbul будут организованы различные мероприятия и конференции, включая Gas & Power Network, 4-я выставка электроэнергии, природного газа и альтернативных источников энергии, оборудования и технологий.

В последние годы тематика выставки была значительно расширена и охватывает развитие розничной торговли нефтью, создание современного оборудования для нефтегазовой сферы, разработок смазочных материалов, вопросы, связанные с сжиженным природным газом, сжатым природным газом, станциями зарядки электромобилей и АЗС.

Ожидается участие около 300 фирм и 50 тыс. посетителей.

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Версия на английском языке Turkiye to host Petroleum Istanbul 2022 Int'l Exhibition

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