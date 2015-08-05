​В Турции начато строительство морского порта для нефтеперерабатывающего завода Star

Баку. 5 августа. REPORT.AZ/ В Турции начато строительство морского порта для строящегося нефтеперерабатывающего завода Star. В рамках проекта в мае 2017 года планируется завершить строительство морских эстакад нефтеперерабатывающего завода. Как сообщает Report, информацию об этом распространил в социальных медиа президент SOCAR Turkey Кянан Явуз.

По словам К.Явуза, строительство завода стремительно продолжается: "До сегодняшнего дня мы потратили на проект 2 млрд. долларов. До начала производства осталось 30 месяцев. Мы гордимся тем, что в строительстве нефтеперерабатывающего завода принимают участие большое количество турецких компаний и местной рабочей силы".

Глава компании отметил, что количество людей, принимающих участие в строительстве завода, растет: "В ближайшее время их число достигнет 10 тысяч. Мы создали самую профессиональную команду в Турции".