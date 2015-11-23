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    В Тегеране начал работу третий саммит Форума стран-экспортеров газа

    В ходе саммита участники обсудят ситуацию на глобальном газовом рынке

    Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ Третий саммит Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) проходит в Тегеране. 

    Как сообщает Report со ссылкой на İRNA, мероприятие проходит под председательством президента Ирана Хасана Рухани.

    На заседании принимают участие девять глав государств, в том числе президенты России, Боливии, Нигерии, Венесуэлы и Ирака, а также премьер-министра Алжира.

    Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов принимает участие на саммите в качестве специального гостя.

    В ходе саммита участники обсудят ситуацию на глобальном газовом рынке. 

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