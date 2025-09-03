    Ильхам Алиев ШОС Китай Минский процесс ОБСЕ Землетрясение в Афганистане

    В Сумгайыте более 3 тыс. абонентов временно останутся без газа

    Энергетика
    • 03 сентября, 2025
    • 10:29
    В Сумгайыте более 3 тыс. абонентов временно останутся без газа

    Сегодня в Сумгайыте временно приостановят газоснабжение 3 800 абонентов.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на "Азеригаз".

    Отмечается, что газоснабжение будет приостановлено с 11:30 до завершения ремонтных работ.

    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    Sumqayıtda 3 min 800 abonentin qazı kəsiləcək

