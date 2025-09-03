    İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin ATƏT-in Minsk qrupu Əfqanıstanda zəlzələ

    Sumqayıtda 3 min 800 abonentin qazı kəsiləcək

    Energetika
    • 03 sentyabr, 2025
    • 10:16
    Sumqayıtda 3 min 800 abonentin qazı kəsiləcək

    Sumqayıt şəhərində qaz təchizatı məhdudlaşdırılacaq.

    Bu barədə "Report"un yerli bürosuna "Azəriqaz" İB Sumqayıt QİS-dən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, şəhərin 6, 17 və 18-ci mikrorayonlarında, həmçinin 9, 34 və 48-ci məhəllələrində balans qovşaqlarının analizi ilə əlaqədar olaraq sentyabrın 3-də saat 11:30-dan etibarən 3 min 800 abonentin qaz təchizatı dayandırılacaq. 

    Qaz təchizatının bərpası aparılan işlər yekunlaşdıqdan sonra təmin ediləcək.

    Sumqayıt məhdudiyyət "Azəriqaz" təbii qaz təmir işləri
