Sumqayıtda 3 min 800 abonentin qazı kəsiləcək
Energetika
- 03 sentyabr, 2025
- 10:16
Sumqayıt şəhərində qaz təchizatı məhdudlaşdırılacaq.
Bu barədə "Report"un yerli bürosuna "Azəriqaz" İB Sumqayıt QİS-dən məlumat verilib.
Bildirilib ki, şəhərin 6, 17 və 18-ci mikrorayonlarında, həmçinin 9, 34 və 48-ci məhəllələrində balans qovşaqlarının analizi ilə əlaqədar olaraq sentyabrın 3-də saat 11:30-dan etibarən 3 min 800 abonentin qaz təchizatı dayandırılacaq.
Qaz təchizatının bərpası aparılan işlər yekunlaşdıqdan sonra təmin ediləcək.
