В STAR на 98% завершен монтаж наземных труб

Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ На нефтеперерабатывающем заводе STAR Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), строящемся в регионе Алиага Измира (Турция), завершено 98% работ по монтажу наземных труб.

Об этом сообщает Report со ссылкой на компанию.

"Монтаж 98% наземных труб общим весом 55 тыс. тонн на НПЗ STAR осуществлен с использованием крупнотоннажных кранов", - говорится в информации.

Отметим, что фундамент нефтеперерабатывающего завода STAR был заложен 25 октября 2011 года президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом Турции Реджеп Тайипом Эрдоганом. Завод планируется сдать в эксплуатацию в 2018 году. Перерабатывающая мощность завода составит 10 млн тонн сырой нефти в год. Здесь будет производиться 1,6 млн тонн нафты, 5 млн тонн дизеля, 1,6 млн тонн авиатоплива, 300 тыс. тонн LPG, 160 тыс. тонн серы и иная продукция.