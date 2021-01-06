В США подорожали фьючерсы на природный газ

Росту цен на природный газ способствовало снижение на 0,45% индекса USD, показывающего отношение доллара США к корзине из шести основных валют

Котировки фьючерсов на природный газ выросли во время американской сессии, проходившей 5 января.

Как передает Report, об этом сообщает Investing.com со ссылкой на данные торгов.

На Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX фьючерсы на природный газ с поставкой в феврале торговались по цене 2,70 доллара США за миллион британских тепловых единиц (mmbtu), поднявшись на 4,61%.

Максимумом сессии выступила отметка долл. за млн БТЕ. Накануне вечером природный газ нашел поддержку на уровне 2,282 доллара США/mmbtu и сопротивление на уровне 2,732 доллара США/mmbtu.

Росту цен на природный газ способствовало снижение индекса USD, показывающего отношение доллара США к корзине из шести основных валют, на 0,45% — до 89,442 доллара США.

Что касается других товаров, торгующихся на NYMEX, фьючерс на мазут с поставкой в феврале вырос на 3,56%, дойдя до уровня 1,5141 долларов США за галлон.

Как сообщалось ранее, спотовая цена газа в Европе в первый день торгов в новом году штурмовала отметку в 250 долларов США за тысячу кубометров на фоне понижения температуры и сокращения поступления газа из России.