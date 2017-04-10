В SOCAR внедряется Система непрерывного совершенствования

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Баку. 10 апреля. REPORT.AZ/ В SOCAR ускорилось внедрение Системы непрерывного совершенствования (СНС), основанной на экономичном производстве и охватывающей организованный процесс выдачи идей по улучшению деятельности компании (достижение экономической эффективности, повышение уровня безопасности труда, экологическая эффективность и пр.).

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, с участием сотрудников консалтинговой компании Ernst&Young разработаны операционная модель и регламент нового процесса. В процессе могут принять участие все работники SOCAR вне зависимости от занимаемой позиции.

В соответствии с приказом президента SOCAR, с 3 апреля СНС уже внедряется в ПО “Азнефть”, ПО “Азеригаз”, ПО “Азерикимья”, Управлении геофизики и геологии, Управлении нефтепроводов, Управлении экспорта газа, Тресте комплексных буровых работ, тресте “Нефтгазтикинти”, нефтеперерабатывающем заводе им. Гейдара Алиева, газоперерабатывающем заводе. С целью анализа выдвинутых идей на 11 предприятиях созданы рабочие и экспертные группы. Авторы идей, принятых Техническим советом, будут вознаграждены в соответствии с фактической экономической эффективностью.

Следует отметить, что в декабре 2016 года в департаменте транспорта реализован пилотный проект по использованию СНС, сотрудники проявили высокую заинтересованность к процессу. В течение двух недель были выдвинуты 12 предложений, три из них обсуждены экспертной группой, одно реализовано решением Технического совета. Департамент транспорта наградил сотрудников технического отдела Вугара Сафарова и Тогрула Аллахвердиева, авторов данного предложения по сокращению расходов на автомобильные шины.