​В SOCAR прошла встреча с делегацией Судана

Баку. 18 марта. REPORT.AZ/ Сегодня первый вице-президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Хошбахт Юсифзаде принял делегацию Судана во главе с министром иностранных дел этой страны Али Ахмедом Карти.
Об этом Report сообщили в пресс-службе SOCAR.
Поприветствовавший гостей Х.Юсифзаде отметил важную роль подобных визитов в углублении и расширении двухсторонних связей между Азербайджаном и Суданом.
В свою очередь, министр иностранных дел Судана Али Ахмед Карти заявил о богатых природных ресурсах своей страны, готовности сотрудничества с Азербайджаном в области их разработки, заинтересованности экспертов и специалистов SOCAR в обмене опытом с Суданом в этой области. Али Ахмед Карти также отметил о желании своей страны изучить богатый опыт Азербайджана в области нефтедобычи и экспорта.
На встрече было отмечено о наличии широких возможностей для развития двустороннего сотрудничества и проведены обсуждения по интересующим стороны вопросам.
Tural İbadlıАвтор новости
Поделиться в Facebook