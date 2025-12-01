Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    В SOCAR обсудили организацию работы с институтами гражданского общества

    Энергетика
    • 01 декабря, 2025
    • 13:19
    В Главном офисе Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) прошло мероприятие на тему "Организация работы с институтами гражданского общества".

    Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, сначала представители НПО ознакомились с выставками "Гейдар Алиев и нефтяная стратегия" и "Азербайджанская нефть".

    Далее на мероприятии была представлена информация о работе SOCAR по укреплению сотрудничества с институтами гражданского общества в 2025 году, мерах по обеспечению прозрачности в процессе приема на работу и внутренних механизмах контроля.

    После выступлений были даны ответы на вопросы представителей НПО.

    SOCAR НПО
    SOCAR-da "Vətəndaş cəmiyyəti təsisatları ilə işin təşkili" mövzusunda tədbir keçirilib
