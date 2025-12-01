В SOCAR обсудили организацию работы с институтами гражданского общества

В Главном офисе Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) прошло мероприятие на тему "Организация работы с институтами гражданского общества".

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, сначала представители НПО ознакомились с выставками "Гейдар Алиев и нефтяная стратегия" и "Азербайджанская нефть".

Далее на мероприятии была представлена информация о работе SOCAR по укреплению сотрудничества с институтами гражданского общества в 2025 году, мерах по обеспечению прозрачности в процессе приема на работу и внутренних механизмах контроля.

После выступлений были даны ответы на вопросы представителей НПО.