    SOCAR-da "Vətəndaş cəmiyyəti təsisatları ilə işin təşkili" mövzusunda tədbir keçirilib

    Energetika
    • 01 dekabr, 2025
    • 12:01
    Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) Baş ofisində "Vətəndaş cəmiyyəti təsisatları ilə işin təşkili" mövzusunda tədbir keçirilib.

    "Report" SOCAR-a istinadən xəbər verir ki, ilk öncə QHT nümayəndələri "Heydər Əliyev və neft strategiyası" və "Azərbaycan nefti" sərgiləri ilə tanış olublar.

    SOCAR-ın Sosial məsuliyyət Departamentinin Tərəfdaşlarla iş şöbəsinin rəisi Teymur Süleymanzadə 2025-ci il ərzində vətəndaş cəmiyyəti institutları ilə əməkdaşlığın gücləndirilməsi üçün SOCAR tərəfindən görülən işlər barədə ətraflı məlumat verib.

    SOCAR-ın İstedadların idarə edilməsi və biznes tərəfdaşlığı Departamentinin rəis müavini Mahal Mehdiyev qurumda işə qəbul prosesində şəffaflığın təmin edilməsi istiqamətində həyata keçirilən tədbirlərdən bəhs edib.

    Tədbirdə, həmçinin SOCAR-ın Uyğunluq Departamentinin Biznes etikası və antikorrupsiya şöbəsinin böyük hüquq məsləhətçisi Lalə Babayeva SOCAR-da daxili nəzarət mexanizmləri, o cümlədən pozuntular haqqında məlumatlandırma kanalları və işçilərin bu sahədə maarifləndirilməsi üçün keçirilən təlimlərlə bağlı təqdimatla çıxış edib.

    Daha sonra QHT nümayəndələrini maraqlandıran suallar cavablandırılıb.

