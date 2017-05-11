В следующем месяце в Баку пройдет международная нефтегазовая конференция

Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ C 1 по 2 июня в JW Marriot Absheron Hotel пройдет крупнейшее мероприятие энергетического сектора в Прикаспийском регионе - 24-я Международная конференция "Нефть и газ Каспия" (Caspian Oil&Gas Conference 2017).

Как сообщает Report со ссылкой на организатора выставки – компанию Iteca Caspian, поддержку проекту Caspian Oil&Gas оказывают министерство энергетики Азербайджана и Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR).

Конференция раскроет такие вопросы, как роль Азербайджана в мировой энергетике, общее положение ведущих проектов и стратегии их будущего развития, планы ключевых игроков по разработке месторождений на суше и на море, расширение международного сотрудничества в реализации нефтегазовых проектов, обзор развития нефтеперерабатывающей и нефтехимической отраслей в Азербайджане, диверсификация маршрутов транспортировки нефти и газа из Каспийского региона, Азербайджан как транспортно-логистический хаб Каспийского региона, использование передовых технологий для повышения коэффициента извлечения и производства нефти, повышение коэффициента извлекаемой нефти путем передовых технологий бурения и добычи, развитие альтернативной энергетики Азербайджана. В конференции планируется участие около 400 делегатов более чем из 30 стран мира.

В этом году постоянный участник и партнер BP отмечает 25-летие сотрудничества с Азербайджаном. Этому юбилейному событию будет посвящено одно из заседаний конференции "BP – Долгосрочный партнер Азербайджана в течение 25 лет".

Генеральным спонсором конференции выступает SOCAR. Золотым спонсором конференции является компания BP, Petronas, серебряные спонсоры - INPEX, McDermott, Statoil, Reflex Marine, Schlumberger, бронзовые спонсоры – Caspian Geophysical, Microsoft, Siemens, Dentons, Fluor, Nobel Upstream, TAP, Total, Zenith Energy, Yokogawa, Lamor Corporation. Генеральным медиа-партнером конференции выступает Caspian Energy International Media Group.

"Таким образом, конференция традиционно предоставит возможность подрядчикам пообщаться с заказчиками и коллегами, продемонстрировать технологии и услуги в действии, приобрести полезные деловые контакты, а также принесут с собой поток новой информации и технологий, расширяя возможности для международного сотрудничества в нефтегазовой области", - говорится в информации.

Организаторами конференции являются компания ITE Group и ее партнер Iteca Caspian.