В Сингапуре задержаны 17 человек за хищение нефтепродуктов 

Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Полиция Сингапура задержала 17 человек по подозрению в хищении крупной партии топлива из принадлежащего компании Shell нефтехимического предприятия, расположенного на острове Пулау Буком. Как сообщает Reportсо ссылкой на ТАСС, об этом пишет издание The Straits Times со ссылкой на представителей правоохранительных органов страны.

Компания подала заявление о недостаче в августе 2016 года. "В результате проведенного расследования были задержаны 17 подозреваемых, в том числе сотрудники предприятия", - сообщил представитель полиции.

При обысках были обнаружены наличными около 3 млн сингапурских долларов, наложен арест также на танкер водоизмещением около 12 тыс. тонн. Как отмечается в заявлении, правоохранительные органы заморозили банковские счета задержанных.