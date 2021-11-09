В сенате США предложили новые санкции против "Северного потока-2"

Группа сенаторов вновь подняла вопрос о санкциях проекта «Северный поток-2», от которых отказались в мае.

Группа сенаторов вновь подняла вопрос о санкциях проекта «Северный поток-2», от которых отказались в мае.

Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, с инициативой выступила группа сенаторов-республиканцев - шесть законодателей во главе с Джимом Ришем, который руководит комитетом сената США по международным отношениям.

Они предложили внести соответствующую поправку в законопроект об оборонном бюджете (National Defense Authorization Act, NDAA) на 2022 финансовый год.

В мае было решено отказаться от введения новых ограничений в отношении практически готового к запуску газопровода, что, по словам президента США Джо Байдена, было бы «непродуктивным» для отношений с Европой.

В случае принятия поправки, не позднее чем через 15 дней президент США должен ввести санкции против «любой организации, ответственной за планирование проекта, строительство и эксплуатацию газопровода «Северный поток-2», а также против основного акционера компании.

Таким образом, санкции будут введены против оператора проекта Nord Stream 2 AG, дочерней компании «Газпрома». Она была создана для планирования, строительства и последующей эксплуатации газопровода.

Ранее Вашингтон отказался от полной блокировки проекта, а Германия пообещала способствовать продлению срока транзита российского газа через Украину и присоединиться к санкциям, которые будут введены, если Россия начнет использовать вопрос поставок энергоресурсов для давления на другие страны.

Для ввода в строй трубопровода необходимо получить одобрение немецкого, а затем европейского регулятора. В ФРГ это планируется сделать до 8 января 2022 года, затем его в течение двух месяцев будет рассматривать Еврокомиссия. Последняя имеет право продлить срок еще на два месяца — до 8 мая 2022 года.

«Газпром» рассчитывает, что вопрос решится положительно с учетом напряженной ситуации в Европе с поставками газа: острой нехватки топлива и сильно подскочивших цен на газ и другие виды энергоносителей.

В то же время, Европа и США продолжат оказывать давление на Россию, с тем, чтобы не исключать газотранспортную сеть Украины из поставок природного газа из России в Европу.