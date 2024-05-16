В Сабунчинском, Хазарском районах Баку и Сумгайыте не будет газа

Сегодня в Сабунчинском и Хазарском районах Баку, а также городе Сумгайыт будут наблюдаться перебои в газоснабжении.

Сегодня в Сабунчинском и Хазарском районах Баку, а также городе Сумгайыте будут наблюдаться перебои в газоснабжении.

Об этом сообщает Report со ссылкой на производственное объединение "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

Перебои в газоснабжении связаны с ремонтно-монтажными работами.

Подача газа будет приостановлена на территории, известной под названием "Молочный совхоз" в поселке Рамана Сабунчинского района, в части Каменного карьера, поселке Хаша-Хуна Хазарского района с 11:00, а на улице Ханлар поселка Маштага, во 2-м микрорайоне города Сумгайыт - с 10:00 до окончания работ.