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Всемирный банк обсудит с Азербайджаном возможности монетизации углеродных квот

Всемирный банк обсудит с Азербайджаном возможности монетизации углеродных квот Всемирный банк планирует обсудить с правительством Азербайджана возможность монетизации квот на выбросы углекислого газа.
Энергетика
31 мая 2024 г. 14:00
Всемирный банк обсудит с Азербайджаном возможности монетизации углеродных квот

Всемирный банк планирует обсудить с правительством Азербайджана возможность монетизации квот на выбросы углекислого газа.

Как сообщает Report, об этом сказал главный эксперт Всемирного банка по энергетике Флориан Китт на втором ежегодном отчетном собрании Инструмента оперативной технической помощи Азербайджану (AZTAF), финансируемого ЕС и управляемого ВБ.

Он отметил, что есть много инструментов, чтобы сделать энергетический переход более доступным, к примеру, налог на выбросы углерода: "Мы вместе с правительством пытаемся найти оптимальное решение для Азербайджана. С целью обеспечения интеграции возобновляемых источников энергии в сеть мы планируем разработать эффективный подход для экономики Азербайджана в рамках проекта по усилению сети передачи (AZURE). Мы будем учитывать действующее законодательство Азербайджана, чтобы обеспечить успешную реализацию проекта".

Напомним, что общая стоимость проекта AZURE, по предварительным оценкам, составит 250 млн долларов США.

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Версия на английском языке World Bank intends to discuss monetization of carbon quotas with Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Dünya Bankı Azərbaycanla karbon kvotalarının monetizasiyası imkanlarını müzakirə edəcək

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