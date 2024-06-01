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Saudi Aramco приобрела 40% акций пакистанской компании - поставщика нефтепродуктов

Saudi Aramco приобрела 40% акций пакистанской компании - поставщика нефтепродуктов Компания Saudi Aramco завершила сделку по приобретению 40% акций пакистанской Gas Oil Pakistan, специализирующейся на распространении нефтепродуктов.
Энергетика
1 июня 2024 г. 05:21
Saudi Aramco приобрела 40% акций пакистанской компании - поставщика нефтепродуктов

Компания Saudi Aramco завершила сделку по приобретению 40% акций пакистанской Gas & Oil Pakistan, специализирующейся на распространении нефтепродуктов.

Как передает Report, об этом сообщила газета Business Recorder со ссылкой на заявление пресс-службы Saudi Aramco.

Gas & Oil Pakistan является одним из крупнейших дистрибьюторов нефтепродуктов в Пакистане и располагает сетью из более чем 1 200 розничных точек по всей стране, торгующих бензином, дизельным топливом и горюче-смазочными материалами.

Соглашение о приобретении Saudi Aramco акций Gas & Oil Pakistan было подписано в декабре 2023 года. В апреле 2024 года сделка была одобрена пакистанской Комиссией по вопросам конкуренции.

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Версия на азербайджанском языке “Saudi Aramco” Pakistanın neft məhsulları tədarükçüsünün 40% səhmini alıb

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